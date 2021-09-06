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Культура 06.09.2021 18:47

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо в понедельник скончался в возрасте 88 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката актера.

СМИ отмечают, что с момента, когда у актера произошел инсульт в 2001 году, у него были проблемы со здоровьем.

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году. Он был звездой французского кино в период 1960-1980-х гг., он сыграл более чем в 80 кинокартинах. Во Франции актера ласково называют "Бебель".

Всемирную известность актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Затем стал популярен среди великих режиссеров французского кино. Он работал с кинорежиссерами Жан-Люком Годаром, Луи Малем, Франсуа Трюффо, Аленом Рене, Клодом Соте и другими. Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актёров Франции до середины 1980-х годов.

После инсульта в 2001 году Бельмондо на время прекратил работу в театре и кино. В 2008 году актер вернулся на большой экран в фильме режиссёра Франсиса Юстера "Человек и его собака". В начале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры актера.

За свою карьеру Бельмондо дважды номинировался на премию BAFTA за фильм "Леон Морен, священник" и "Безумный Пьерро". В 1989 год получил премию "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011 году Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, а в 2011 году получил премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Актер состоял в двух браках - с танцовщицей Элоди Константен (1953-1966) и манекенщицей и балериной Натти Тардивель (2002-2008). У него родились четверо детей. Кроме того, у Бельмондо шесть внуков.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АКТЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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