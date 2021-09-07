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Это интересно 07.09.2021 13:19

Число евреев в мире превысило 25 млн

В настоящее время в мире проживает 25,3 млн евреев, сообщило Еврейское агентство накануне Нового года по иудейскому календарю, который в эти дни отмечают приверженцы иудаизма.

Издание The Times of Israel уточняет, что речь идет о людях, имеющих право на получение гражданства в соответствии с законом о возвращении Израиля, который требует наличия, как минимум, одного еврейского дедушки или бабушки.

Если учитывать лишь тех, кто исповедует иудаизм, то, по данным Еврейского агентства, можно считать, что в мире проживает 15,2 млн евреев, на 100 тыс. больше, чем годом ранее. Из них 8,2 млн живут за пределами Израиля. Самая большая зарубежная община находится в США, где проживает около 6 млн евреев. В Израиле проживает 6,93 млн, что составляет 45,3% мирового еврейства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ЕВРЕИ, ЧИСЛЕННОСТЬ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]