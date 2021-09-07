Шри-Ланка ждет российских туристов с прививками и без них

Шри-Ланка готова принимать российских туристов с прививкой отечественными вакцинами от Covid-19 и без них, о правилах въезда в страну журналистам рассказала председатель управления по развитию туризма республики Кимарли Фернандо.
"Российский рынок - стратегически важный для Шри-Ланки, туристы из РФ всегда занимали одно из первых мести среди зарубежных рынков. Наибольшее число российских туристов мы приняли в 2019 году - 86,5 тыс. В 2020 году число российских туристов составило 49,4 тыс. В 2021, с января по июль - 636 человек. Но до конца года, благодаря запуску прямых рейсов из Коломбо в Москву, мы рассчитываем вернуться к показателю 2018 года - 86-90 тыс. туристов", - сказала она.
По словам председателя управления туризма, для въезда на Шри-Ланку можно предъявить сертификат о вакцинации любой разработанной в мире вакциной, в том числе российской.
"Шри-Ланка является одной из тех стран, куда Россия поставляет вакцину "Спутник V". Я хотела бы поблагодарить вашу страну за эту помощь", - подчеркнула Фернандо.
Оперштаб РФ по борьбе с завозом и распространением коронавируса 25 марта принял решение восстановить авиасообщение со Шри-Ланкой с 1 апреля. Однако первые прямые рейсы были запущены из Москвы в столицу республики Коломбо лишь 31 июля. Их выполняет национальный перевозчик авиакомпания SriLankan Airlines раз в неделю из аэропорта "Домодедово".
Как сообщил журналистам председатель правления авиакомпании Ашок Патиреге, до 31 сентября действует акция: при покупке одного билета SriLankan Airliens российский турист получает второй бесплатно. Купить билет по акции можно онлайн на сайте авиакомпании либо в рамках пакета туроператоров, такие туры предлагают 60 туркомпаний. Стоимость билета в эконом-классе составляет около 350 евро, полет длится 8,5 часов.
В ноябре прямые рейсы в Коломбо планирует запустить российский "Аэрофлот". Кроме того, на Шри-Ланку можно добраться на рейсах еще шести авиакомпаний с пересадками в ОАЭ, Катаре и Турции.
Как рассказала Кимарли Фернандо, российские туристы, сделавшие прививку от коронавируса более чем за 14 дней до въезда на Шри-Ланку, после въезда должны сделать ПЦР-тест и провести 24-48 часов в одном из сертифицированный отелей категории L-1 из списка Certified Safe&Secure hotels. Стоимость теста ($40) входит в стоимость бронирования отеля. После получения отрицательного результата теста туристы могут свободно передвигаться по острову. Это требование также применяется к детям от 2 до 18 лет.
Если туристы не прошли вакцинацию, они также должны сдать ПЦР-тест по прибытии (за исключением детей до 2 лет), а затем заселиться в сертифицированный отель категории L-1 на 15 дней. После получения отрицательного результата теста они могут пользоваться всеми услугами отеля и ездить на организованные экскурсии в составе групп. На 14-й день пребывания в отеле нужно сдать ПЦР-тест и, если он окажется отрицательным, туристы могут свободно перемещаться по стране, за исключением районов, где действуют ограничения.
Как подчеркнула Кимарли Фернандо, в список отелей категории L-1 входят около 200 гостиниц всех категорий. В список достопримечательностей, куда могут ездить невакцинированные туристы во время пребывания в таких отелях, входят практически все наиболее значимые туристические объекты.
Она добавила, что по состоянию на начало сентября, на Шри-Ланке был один из самых высоких уровней вакцинации населения от коронавируса из всех стран Азии. При населении в 21,9 млн человек первую дозу вакцины получили почти 12,5 млн, обе дозы - 8,1 млн.
Для въезда на Шри-Ланку необходимо также получить онлайн-визу и приобрести страховку с покрытием от ковида на $50 тыс. стоимостью $12.
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