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Здравоохранение 07.09.2021 13:34

Япония закупит 150 млн доз американской вакцины Novavax от COVID-19

Власти Японии согласились приобрести 150 млн доз американской вакцины Novavax против коронавируса COVID-19, сообщила японская фармацевтическая компания Takeda на своем сайте во вторник.

Компания Takeda, которая также отвечает за распространение и производство вакцин Moderna в Японии, сообщила, что займётся производством новой вакцины в стране. Novavax передаст производственные технологии компании Takeda, ожидается, что распространение Novavax в Японии начнется в начале 2022 года. Сумма сделки не разглашается.

На данный момент в Японии одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Проведением клинических испытаний вакцины Novavax займется Takeda.

Американская компания Novavax заявляет, что ее вакцина на 90% эффективна против коронавируса, в том числе против различных штаммов. Регуляторы США и ЕС еще не высказывались касаемо эффективности вакцины.

Ранее в этом году Еврокомиссия одобрила контракт на закупку до 200 млн доз вакцины Novavax против COVID-19. Предполагается, что "потенциальная вакцина" Novavax может быть поставлена в ЕС в четвертом квартале 2021 года и в 2022 году, а использована после одобрения регулятора.

За весь период пандемии в Японии выявили более 1,5 млн. случаев заражения коронавирусом и около 16 тыс. смертей от заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]