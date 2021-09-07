Япония закупит 150 млн доз американской вакцины Novavax от COVID-19

Власти Японии согласились приобрести 150 млн доз американской вакцины Novavax против коронавируса COVID-19, сообщила японская фармацевтическая компания Takeda на своем сайте во вторник.

Компания Takeda, которая также отвечает за распространение и производство вакцин Moderna в Японии, сообщила, что займётся производством новой вакцины в стране. Novavax передаст производственные технологии компании Takeda, ожидается, что распространение Novavax в Японии начнется в начале 2022 года. Сумма сделки не разглашается.

На данный момент в Японии одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Проведением клинических испытаний вакцины Novavax займется Takeda.

Американская компания Novavax заявляет, что ее вакцина на 90% эффективна против коронавируса, в том числе против различных штаммов. Регуляторы США и ЕС еще не высказывались касаемо эффективности вакцины.

Ранее в этом году Еврокомиссия одобрила контракт на закупку до 200 млн доз вакцины Novavax против COVID-19. Предполагается, что "потенциальная вакцина" Novavax может быть поставлена в ЕС в четвертом квартале 2021 года и в 2022 году, а использована после одобрения регулятора.

За весь период пандемии в Японии выявили более 1,5 млн. случаев заражения коронавирусом и около 16 тыс. смертей от заболевания.