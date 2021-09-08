Лукашенко внёс в парламент Белоруссии законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс в парламент законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" в среду.
"Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.
"В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут "заморожены", - сообщил телеграм-канал.
"Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону", - говорится в сообщении.
Ранее в этом году граничащие с Белоруссией страны ЕС (Литва, Латвия и Польша) столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов (по большей части, граждан Ирака"), проникающих через границу с территории Белоруссии. В Евросоюзе считают происходящее "гибридной агрессией белорусского режима".
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