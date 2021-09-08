Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Женщины, включая спортсменок из национальных сборных, не смогут заниматься спортом в Афганистане, рассказал в среду заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News.
"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик. Он также отметил, что Ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.
Западные СМИ отмечают, что такая позиция талибов ставит под угрозу возможность проведения даже матча мужской сборной Афганистана по крикету против сборной Австралии, на который Васик дал разрешение в начале месяца. Согласно правилам, установленным Международным советом крикета (ICC), все 12 членов организации должны иметь как женскую, так и мужскую команду, если они хотят проводить подобные встречи.
Васик сообщил, что "Талибан" не пойдет на компромиссы в этом вопросе и не "предаст исламские ценности", даже если это приведет к проблемам с организацией матчей.
Министр спорта Австралии Ричард Колбек назвал решение "Талибана" тревожащим и призвал ICC принять меры.
"Запрет женщинам заниматься спортом на любом уровне - это неприемлемо", - заявил Колбек.
Считается, что на данный момент крикет является самым популярным видом спорта в Афганистане. В ноябре прошлого года 25 спортсменок подписали контракты с Советом Афганистана по крикету, однако после взятия Кабула талибами в августе большая часть игроков покинула страну. Ранее некоторые из них рассказали BBC, что "Талибан" выслеживает спортсменок и угрожает им, чтобы они прекратили играть.
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