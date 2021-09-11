В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 796 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 18 тыс. 891 случай, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 891 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 425 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых случаев коронавируса, выявленных за минувшие сутки, на 550 превышает количество заболевших, о которых сообщалось накануне - по данным на пятницу в РФ было зафиксировано 18 тыс. 341 заражение.
Небольшой рост отмечен также в Москве - 1 тыс. 940 случаев, в пятницу было 1 тыс. 566 новых больных. В Санкт-Петербурге выявлено за сутки 1 тыс. 629 заболевших, накануне сообщалось о регистрации 1 тыс. 504 случаев COVID-19.
За минувшие сутки от коронавируса умели 796 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 46, в Санкт-Петербурге - 39, в Свердловской области - 36.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 121 тыс. 516 случаев коронавирусной инфекции, 191 тыс. 961 умерших и 6 млн 375 тыс. 160 выписанных, в том числе 17 тыс. 888 выписаны за последние сутки. В Москве выздоровели 1 тыс. 317 пациентов.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 183,2 млн тестов на COVID-19, из них 464 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 123 тыс. 703 человека.
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