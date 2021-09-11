В Беларуси за сутки выявили почти 1,9 тыс. зараженных COVID-19, скончались 12 человек

В Беларусипо данным на 11 сентября зарегистрированы 501 тыс. 166 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в субботу.
По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 887 человек против 1 тыс. 859 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 905 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве. По данным на 10 сентября их было 3 тыс. 893.
С начала пандемии выздоровели 491 тыс. 410 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 10 сентября - 489 тыс. 870), суточный прирост - 1 тыс. 540 человек, отметили в ведомстве.
За минувшие сутки в Беларусивыполнено 24 тыс. 495 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 013 тыс. 334 теста на COVID-19.
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