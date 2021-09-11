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Здравоохранение 11.09.2021 15:39

В Беларуси за сутки выявили почти 1,9 тыс. зараженных COVID-19, скончались 12 человек

В Беларусипо данным на 11 сентября зарегистрированы 501 тыс. 166 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в субботу.

По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 887 человек против 1 тыс. 859 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 905 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве. По данным на 10 сентября их было 3 тыс. 893.

С начала пандемии выздоровели 491 тыс. 410 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 10 сентября - 489 тыс. 870), суточный прирост - 1 тыс. 540 человек, отметили в ведомстве.

За минувшие сутки в Беларусивыполнено 24 тыс. 495 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 013 тыс. 334 теста на COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]