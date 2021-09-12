Число новых случаев СOVID-19 на Украине снижается

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 тыс. 196 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2 тыс. 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 тыс. 257 человек; летальных случаев - 22; выздоровели - 499 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram.

Днем ранее, 11 сентября, зафиксировано 3 тыс. 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 тыс. 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября было зафиксировано 3 тыс. 663 новых случаев заболевания, 8 сентября - 2 тыс. 772, 7 сентября - 2 тыс. 197, 6 сентября - 773, 5 сентября - 1 тыс. 379, 4 сентября - 2 тыс. 614, 3 сентября сообщалось о 2 тыс. 693 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 млн 316,619 тыс. человек, выздоровели - 2 млн 221,110 тыс. человек, летальных случаев - 54 тыс. 342.