Глава TƏBİB подал в отставку

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы подал в отставку.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Уважаемые друзья! Я уже подал заявление об уходе с должности председателя правления TƏBİB. Хотел бы выразить благодарность своим дорогим коллегам, с которыми мы бок о бок работали как во время 44-дневной войны, так и в борьбе со всеобщим бедствием - вирусом COVID-19. Преклоняюсь перед памятью наших врачей, пожертвовавших своими жизнями. Я и после буду продолжать служить своей Родине и народу", - говорится в твите.
А.Салаева
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