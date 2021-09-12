Азербайджан и ряд других стран могут начать применение вакцины TurkoVac – вице-президент Турции

Азербайджан и ряд других стран могут начать применение турецкой вакцины от коронавируса TurkoVac, заявил агентству Anadolu вице-президент Турции Фуат Октай.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявлял, что процесс разработки вакцины TurkoVac достиг стадии, когда можно подавать заявку на ее экстренное использование. Он напомнил, что производство препарата налажено на одном из предприятий страны. По его словам, в настоящее время в Турции создана инфраструктура, позволяющая запустить второе предприятие по массовому производству TurkoVac.
"В случае одобрения мы начнем серийное производство в октябре", - сказал Коджа.
Вакцина TurkoVac разработана учеными университета Эрджиес в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции.
Первые вакцины в рамках третьей фазы клинических испытаний были введены добровольцам 22 июня в городской больнице Анкары.
А.Салаева
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