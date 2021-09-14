Катар не берется управлять аэропортом в Кабуле, пока не будет соответствующего соглашения с талибами

Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани предупредил во вторник, что Доха не будет брать управление аэропортом Кабула под свою ответственность, пока не достигнет соглашений с движением "Талибан" о работе авиагавани, сообщают западные СМИ.
"Нам необходимо убедиться в том, что все решается очень четко, в противном случае мы не можем брать на себя ответственность за аэропорт", - цитируют СМИ слова Аль Тани с брифинга.
По словам катарского министра, следует достичь четких соглашений со всеми вовлеченными сторонами, в том числе и с талибами.
"В настоящий момент переговоры о статусе (аэропорта) все еще продолжаются", - добавил глава катарского МИД.
С момента вывода из Афганистана иностранных военных самолеты Катарских авиалиний совершили несколько рейсов в Кабул, они доставили в афганскую столицу гуманитарную помощь. Кроме того, Катарские авиалинии помогали вывезти из Кабула оставшихся там иностранных граждан.
Катар выступал в роли посредника в переговорах афганского правительства и движения "Талибан" до того момента, как талибы установили контроль над Афганистаном.
США не раз выражали благодарность Катару за содействие в процессе эвакуации из Афганистана и обеспечении безопасности.
Аэропорт Кабула не работал с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.
В последние дни авиагавань постепенно возобновляет работу. Так, накануне там приземлился первый международный коммерческий рейс из Пакистана с сотрудниками гуманитарной миссии ООН. До этого аэропорт начал принимать и отправлять местные рейсы.
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