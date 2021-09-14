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Здравоохранение 14.09.2021 18:39

В Азербайджане от COVID-19 скончались еще 33 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 77 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 463,326 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 157 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 167.

От COVID-19 вылечились 416,194 тыс. (+3 тыс. 725 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 40 тыс. 965 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 991 тестов на коронавирус против 8 тыс. 123 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 675,11 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]