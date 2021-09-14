В Азербайджане от COVID-19 скончались еще 33 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 77 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 463,326 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 157 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 167.
От COVID-19 вылечились 416,194 тыс. (+3 тыс. 725 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 40 тыс. 965 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 991 тестов на коронавирус против 8 тыс. 123 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 675,11 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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