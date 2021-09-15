В Азербайджане зафиксировано незначительное снижение новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 465,390 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 77 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 человек (накануне - 33). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 195.

От COVID-19 вылечились 420,025 тыс. человек (+3 тыс. 831 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 39 тыс. 170 человек.

За сутки медики провели 14 тыс. 972 теста на коронавирус против 13 тыс. 991 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 690,082 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева