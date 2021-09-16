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Дальнее зарубежье 16.09.2021 23:11

Глава МИД Нидерландов ушла в отставку из-за ситуации с эвакуацией из Афганистана

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг в четверг ушла в отставку после того, как нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия правительству из-за его действий по эвакуации из Афганистана, сообщает агентство Associated Press.

Палата представителей Нидерландов в четверг постановила, что "кабинет министров действовал безответственно" при проведении эвакуации.

Сама Кааг накануне во время дебатов в парламенте признала, что из-за медленной реакции правительства на ситуацию в Афганистане некоторые из афганцев, работавших в качестве переводчиков для нидерландских военных, в итоге не были эвакуированы.

Она отметила, что "несет полную ответственность" за эту ситуацию.

Кааг возглавляла МИД во временном нидерландском правительстве, которое находится у власти из-за затянувшихся переговоров о формировании новой правящей коалиции после выборов в марте.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, МИД, ФГАНИСТАН, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]