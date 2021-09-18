На Украине выявлено снижение новых случаев COVID-19

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 6 тыс. 234 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 тыс. 763 человека, скончались 79, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6 тыс. 234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 689, медработников - 89). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 тыс. 719 человек; летальных случаев - 79; выздоровели - 1 тыс. 763 человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Днем ранее было зафиксировано 6 тыс. 624 случая заболевания коронавирусом, 16 сентября сообщалось о 5 тыс. 744 инфицированных.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 344 тыс. 398 человек, выздоровело 2 млн 230 тыс. 306 человек, летальных случаев - 54 тыс. 829.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.