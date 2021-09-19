В России более 20,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 тыс. 174 случая, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 174 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 595 (7,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Вторые сутки подряд число новых заболевших COVID-19 в РФ превышает 20 тыс., при этом в воскресенье выявлено на 155 случаев меньше, чем накануне: в субботу оперштаб сообщил о 20 тыс. 329 новых заражениях.

Снижение числа новых выявлений отмечено в Москве: за минувшие сутки в столице зафиксировано 2 тыс. 376 случаях, в субботу их было 2 тыс. 746.

Вместе с тем рост продолжается в Петербурге, здесь за сутки выявили 1 тыс. 834 новых случая, в субботу сообщалось о 1 тыс. 791 случае, в также в Московской области - 1 тыс.004 новых заболевшихпротив 915 к данным 18 сентября.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 793 пациента, наибольшее число умерших в Москве - 49, в Санкт-Петербурге - 40, в Свердловской области - 37.

Всего в России за время пандемии выявлено 7 млн 274 тыс. 928 случаев коронавирусной инфекции, 198 тыс. 218 умерших и 6 млн 498 тыс. 682 выписанных, в том числе 13 тыс. 418 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 215 выздоровлений приходится на Москву.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 186,6 млн тестов на COVID-19, из них 485 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 144 тыс. 577 человек.