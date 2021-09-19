В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 734 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 472,719 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 42 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 305.
От COVID-19 вылечились 434,095 тыс. человек (+3 тыс. 378 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 тыс. 319 человек.
За сутки медики провели тестов 12 тыс. 780 тестов на коронавирус против 15 тыс. 666 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 744,161 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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