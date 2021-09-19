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Туризм 19.09.2021 17:25

Индия может вскоре открыться для иностранных туристов

Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов, об этом они объявят в ближайшие 10дней, сообщает портал Livemint со ссылкой на представителя МВД республики.

"Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением числа зараженных в стране. МВД страны в настоящее время обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию", - пишет издание.

Как отмечает портал, первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы. Это, по мнению властей Индии, будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли. Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все 500 тысяч туристических виз. Льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]