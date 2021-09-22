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Наука и образование 22.09.2021 10:54

Кабмин Азербайджана утвердил новые требования к деятельности учебных заведений в условиях сохранения карантина из-за COVID-19

Кабмин Азербайджана утвердил ряд изменений, касающихся деятельности учебных заведений в условиях пандемии COVID-19.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кабмина и подписанному премьер-министром Али Асадовым, все учащиеся в высших и среднем специальных учебных заведениях старше 18 лет должны иметь паспорт COVID-19 (свидетельство о вакцинации COVID-19 или сертификат об иммунитете к коронавирусной инфекции).

Кроме того, не менее 80% сотрудников образовательных учреждений должны иметь паспорт COVID-19. Однако, это требование не распространяется на образовательные учреждения, в которых обучаются менее 200 учащихся.

Заполняемость аудиторий не должна превышать 70% мест.

В образовательных учреждениях также возобновляется деятельность буфетов, с учётом всех гигиенических требований. Кроме этого, в период действия специального карантина в образовательных предприятиях могут работать спортивные и актовые залы, библиотеки, бассейны. Но в них должно быть ограниченное число пользователей, которые обязаны соблюдать все гигиенические правила и социальную дистанцию.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАБМИН, МИНОБРАЗОВАНИЯ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]