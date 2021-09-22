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Внешняя политика 22.09.2021 17:00

Президент Алиев в четверг выступит на ГА ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября выступит на 76-ой Генеральной Ассамблее ООН.

Президент Алиев выступит в формате видеообращения.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ООН, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]