США за год пожертвуют бедным странам еще 500 млн доз вакцины Pfizer - Байден

Вашингтон закупает еще 500 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 компании Pfizer для поставки их в другие страны до конца сентября 2022 года, заявил в среду президент США Джо Байден.
"Сегодня я объявляю еще об одном историческом обязательстве - США закупают еще 500 млн доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать их странам с низким и средним уровнем дохода", - сказал Байден, выступая на открытии саммита по климату.
Он отметил, что поставки этих доз совершат к 22 сентября 2022 года.
Таким образом, общее число пожертвованных Вашингтоном доз вакцин превысит 1 млрд.
Как сообщали ранее в среду западные СМИ, ссылаясь на источник, знакомый с планами президента, покупка обойдется правительству США в $3,5 млрд, или в $7 за дозу препарата.
Как говорится в заявлении компаний Pfizer и BioNtech, вакцину поставят в 92 бедные страны и страны с низким уровнем дохода, а также 55 государствам Африканского союза.
В июне Байден объявил о закупке первого полумиллиона доз вакцины. Их распределение среди бедных стран началось в августе.
Джейхун Байрамов: Открытие коммуникаций принесет выгоду как Азербайджану и Армении, так и их партнерам
Международное сообщество должно принудить Армению отказаться от реванша по Карабаху - глава МИД Азербайджана
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении – Руденко
Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG
США будут следить за возможными манипуляциями с ценами на газ для Европы - министр энергетики
Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Вопрос о представительстве талибов в ООН будет рассматриваться не раньше ноября - источник
Киев ожидает от Вашингтона ежегодной финансовой поддержки в $1 млрд
Комитет Палаты представителей рекомендовал подумать о санкциях против 35 российских чиновников и бизнесменов
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
Микропортфель AccessBank вырос на 67%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии