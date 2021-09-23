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Происшествия 23.09.2021 12:44

Обломки разбившегося под Хабаровском Ан-26 разбросаны на десятки метров

Самолет Ан-26, потерпевший крушение в среду в Хабаровском крае, сильно поврежден, фрагменты воздушного судна разбросаны на десятки метров, следует из фотографий спасателей, которые размещены в официальном телеграм-канале губернатора края.

На кадрах видны поваленные деревья и части самолета, обшивка и детали.

На месте крушения Ан-26 под Хабаровском обнаружены останки экипажа самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"С места сообщили об обнаружении останков предположительно членов экипажа", - сказал источник.

Как сообщалось, группа, отправившаяся к упавшему Ан-26 в районе Большехехцирского заповедника в пригороде Хабаровска, добралась до места назначения.

Поисками экипажа Ан-26, который потерпел крушение накануне в пригороде Хабаровска, занимается группа из 140 человек, число участников операции увеличено вдвое.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]