В результате крушения Ан-26 под Хабаровском выживших нет, подтвердили в МЧС РФ

Все находившиеся на борту самолета Ан-26, потерпевшем крушение под Хабаровском, погибли, подтвердили в МЧС РФ.

"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что спасателям понадобилось более пяти часов на преодоление пешим порядком пути по труднопроходимой, таежной местности в высокогорье.

В МЧС сообщили, что разбившийся самолет был обнаружен в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров.

"Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета", - сообщили в пресс-службе.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.