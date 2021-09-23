В результате крушения Ан-26 под Хабаровском выживших нет, подтвердили в МЧС РФ

Все находившиеся на борту самолета Ан-26, потерпевшем крушение под Хабаровском, погибли, подтвердили в МЧС РФ.
"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что спасателям понадобилось более пяти часов на преодоление пешим порядком пути по труднопроходимой, таежной местности в высокогорье.
В МЧС сообщили, что разбившийся самолет был обнаружен в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров.
"Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета", - сообщили в пресс-службе.
22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.
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