Драка школьников произошла на киргизско-таджикской границе

Четыре школьника госпитализированы в результате массовой драки на киргизско-таджикской границе, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель руководителя Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.
"Сегодня примерно в 13:00 четыре киргизских школьника были избиты таджикскими школьниками. Инцидент произошел в приграничном селе Кок-Таш. Около 30 таджикских школьников напали на ребят, когда те возвращались домой", - сказал Тулаев.
По его словам, избитым школьникам по 13-14 лет, они госпитализированы с различными травмами и ушибами.
"Ситуация на киргизско-таджикской границе контролируется силовиками. Руководители районных отделов внутренних дел Киргизии и Таджикистана ведут переговоры чтобы урегулировать приграничный инцидент", - сообщил Тулаев.
На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.
По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.
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