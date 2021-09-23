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СНГ 23.09.2021 17:36

Драка школьников произошла на киргизско-таджикской границе

Четыре школьника госпитализированы в результате массовой драки на киргизско-таджикской границе, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель руководителя Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.

"Сегодня примерно в 13:00 четыре киргизских школьника были избиты таджикскими школьниками. Инцидент произошел в приграничном селе Кок-Таш. Около 30 таджикских школьников напали на ребят, когда те возвращались домой", - сказал Тулаев.

По его словам, избитым школьникам по 13-14 лет, они госпитализированы с различными травмами и ушибами.

"Ситуация на киргизско-таджикской границе контролируется силовиками. Руководители районных отделов внутренних дел Киргизии и Таджикистана ведут переговоры чтобы урегулировать приграничный инцидент", - сообщил Тулаев.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ДРАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]