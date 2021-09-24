Международное сообщество должно оказать давление на Армению и положить конец ее попыткам реванша по Карабаху – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал международное сообщество оказать воздействие на Армению с целью положить конец ее попыткам реванша по Карабаху.

«Азербайджан (после войны в Карабахе осенью 2020 года – ИФ) создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям. Международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что альтернативы миру нет. Надо положить конец попыткам прямой или косвенной поддержки реваншизма в Армении и ее вооружения», - сказал Алиев, выступая на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он выразил надежду, что на Южном Кавказе, наконец, установятся долгожданные мир, безопасность и стабильность. «Азербайджан продолжит последовательные усилия, вносящие вклад в региональный мир и развитие, служащие укреплению региона», - отметил он.

Вместе с тем Алиев подчеркнул, что если Азербайджан вновь столкнется с какой-либо угрозой своему суверенитету, территориальной целостности и безопасности, «то мы без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону».

Президент отметил, что карабахский конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры с Арменией по мирному соглашению на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. «Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако, мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение», - подчеркнул он.

По мнению Алиева одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты. «В этом контексте, Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона», - отметил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от армянской оккупации, осуществляет крупномасштабные строительные работы. «Применяя современные методы градостроительства, концепции «умный город» и «умное село», Азербайджан с нуля отстраивает новые города и села. Всю эту работу Азербайджан проводит за счет собственных финансовых возможностей. Только в нынешнем году на данные цели предусмотрены средства в размере $1,3 млрд», - отметил он.

Алиев добавил, что основную трудность для работ по восстановлению и возвращению гражданского населения в свои дома создает наличие многочисленных мин, размещенных Арменией на этих территориях в период их оккупации. «Армения отказывается передать Азербайджану точные карты минных полей. Точность карт минных полей по трем районам, которые Армения вынуждена была нам передать, составляет 25%. Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям», - подчеркнул он.

Президент отметил, что Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. «Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов