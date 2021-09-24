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Здравоохранение 24.09.2021 17:01

«Дельта» - последний агрессивный вариант COVID-19, в дальнейшем пандемия должна пойти на спад, считает американский ученый

Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад.

"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с "альфа"-, "бета"- и "гамма"-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", - сказал Шарман на пресс-конференции в пятницу в Алматы.

По его словам, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. "Дельта"-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным.

"Пока идет угасание "дельта"-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов", - добавил Шарман.

Вместе с тем ученый призвал не путать штаммы и варианты вируса. По его словам, штаммы - это другая качественная характеристика вируса. Штаммами можно назвать вирусы, которые циркулировали в 2003 и в 2012 годах и вызывали крупные эпидемии атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии.

По словам ученого, на фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая новые варианты.

"Вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса. Особенно на "альфа"-вариант ковида. Хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У "дельта"-варианта по-другому, он немного ускользает от вакцин, тем не менее в 70-80% случаях вакцины демонстрируют свою эффективность", - отметил ученый.

Он также сообщил, что в Казахстане за последние два месяца преобладающее количество заражений вызваны "дельта"-вариантом. Он оказался на 60% заразнее, чем его предшественник "британский" вариант и оригинальный "уханьский".

"По мере увеличения охватов вакцинацией вирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию. На самом деле с коронавирусом мы имеем дело давно, раньше это была легкая инфекция, которая вызвала простуду у детей. Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придем к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью", - считает Шарман.

Шарман - американский учёный-медик казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований и международного здравоохранения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]