Премьер Испании считает, что арестованного экс-главу Каталонии Пучдемона надо привлечь к ответственности

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что арестованный в Италии бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности.

"Очевидно, что Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности и предстать перед судом (в Испании - ИФ)", - приводят европейские СМИ словам Санчеса.

Ранее в пятницу сообщалось, что сотрудники полиции Италии арестовали на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию. Ожидается, что Пучдемон в пятницу предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянским судебным властям предстоит определить, есть ли основания выдавать его Испании.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.