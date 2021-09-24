Премьер Испании считает, что арестованного экс-главу Каталонии Пучдемона надо привлечь к ответственности

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что арестованный в Италии бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности.
"Очевидно, что Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности и предстать перед судом (в Испании - ИФ)", - приводят европейские СМИ словам Санчеса.
Ранее в пятницу сообщалось, что сотрудники полиции Италии арестовали на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию. Ожидается, что Пучдемон в пятницу предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянским судебным властям предстоит определить, есть ли основания выдавать его Испании.
Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.
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