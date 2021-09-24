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Дальнее зарубежье 24.09.2021 22:04

Премьер Испании считает, что арестованного экс-главу Каталонии Пучдемона надо привлечь к ответственности

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что арестованный в Италии бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности.

"Очевидно, что Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности и предстать перед судом (в Испании - ИФ)", - приводят европейские СМИ словам Санчеса.

Ранее в пятницу сообщалось, что сотрудники полиции Италии арестовали на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию. Ожидается, что Пучдемон в пятницу предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянским судебным властям предстоит определить, есть ли основания выдавать его Испании.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАТАЛОНИЯ, ПУЧДЕМОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]