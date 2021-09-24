В Азербайджане небольшой суточный спад новых случаев COVID-19, 21 человек скончался

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 478,715 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 178 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 21 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 415.

От COVID-19 вылечились 446,643 тыс. человек (+2 тыс. 590 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 657 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 505 тестов на коронавирус против 12 тыс. 331 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 802,229 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков