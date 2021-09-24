Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 24.09.2021 16:44

В Азербайджане небольшой суточный спад новых случаев COVID-19, 21 человек скончался

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 478,715 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 178 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 21 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 415.

От COVID-19 вылечились 446,643 тыс. человек (+2 тыс. 590 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 657 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 505 тестов на коронавирус против 12 тыс. 331 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 802,229 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане от COVID-19 скончались еще 33 человека В Азербайджане от COVID-19 скончались еще свыше 30 человек В Азербайджане зафиксирован суточный спад случаев заражения короанвирусом, за сутки скончалось 35 человек В Азербайджане небольшой прирост новых случаев COVID-19, скончалось 38 человек В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончалось 45 человек В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки скончались 44 человека

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]