В Азербайджане небольшой суточный спад новых случаев COVID-19, 21 человек скончался

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 478,715 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 178 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 21 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 415.
От COVID-19 вылечились 446,643 тыс. человек (+2 тыс. 590 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 657 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 505 тестов на коронавирус против 12 тыс. 331 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 802,229 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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