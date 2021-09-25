В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 099 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 479,814 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 128 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 21). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 433.
От COVID-19 вылечились 449,047 тыс. человек (+2 тыс. 404 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 334 человека.
За сутки медики провели 12 тыс. 274 теста на коронавирус против 11 тыс. 505 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 814,503 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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