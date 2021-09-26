На Украине за сутки выявлено более 4,6 тыс. случаев СOVID-19, зафиксировано 69 летальных исходов - Минздрав

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано более 4,6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, 69 человек скончались, сообщила пресс-служба Минздрава страны в Telegram.
"Зафиксировано 4 тыс. 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 57). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 2 тыс. 325 человек, летальных случаев - 69", - говорится в сообщении.
Всего за период пандемии на Украине заболело 2 млн 392,397 тыс. человек, выздоровели2 млн 244,192 тыс., летальных исходов - 55 тыс. 626.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.
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