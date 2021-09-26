В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 22 тыс. 498 случаев, за сутки скончались 805 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 758 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых выявлений коронавируса в РФ в воскресенье по сравнению с данными субботы увеличилось на 397.
Наибольшее число заболевших в Москве - 3 тыс. 275, накануне сообщалось о 3 тыс. 211 заражениях, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 055 (1 тыс. 907 в субботу), в Московской области - 1 тыс. 215 случаев (1 тыс. 106 по данным на 25 сентября). В целом постепенный рост заболеваемости наблюдается почти во всех крупных городах, о чем и предупреждали эпидемиологи.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 805 пациентов. Впереди по числу смертей Москва, в столице за сутки скончались 59 человек, в Петербурге - 56, в Свердловской области - 38.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 420 тыс. 913 случаев коронавирусной инфекции, 203,9 тыс. умерших и 6 млн 604 тыс. 604 выписанных, в том числе 13 тыс. 671 пациент выписан за последние сутки, из них 1 тыс. 213 в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 189,8 млн тестов на COVID-19, из них 509 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 256 тыс. 970 человек.
Президент Азербайджана выступит с обращением к народу
В Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Азербайджана и генсека ООН
Байрамов встретился с представителями стран-членов Движения неприсоединения при ООН
Судно "Шаир Сабир" отправилось в свой первый рейс после капремонта
В Пекине назвали сфабрикованными обвинения против финдиректора Huawei
Эстонская Enefit Green вложит 85 млн евро в строительство ветропарка на 75 МВт в Литве
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Заявления Эрдогана по Крыму оставляют неприятный след, но не рушат перспективы его поездки в Россию - Песков
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе - Кремль
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
Yelo Bank поддержал школьников Гянджи
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии