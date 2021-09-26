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Здравоохранение 26.09.2021 12:32

В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 22 тыс. 498 случаев, за сутки скончались 805 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 758 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число новых выявлений коронавируса в РФ в воскресенье по сравнению с данными субботы увеличилось на 397.

Наибольшее число заболевших в Москве - 3 тыс. 275, накануне сообщалось о 3 тыс. 211 заражениях, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 055 (1 тыс. 907 в субботу), в Московской области - 1 тыс. 215 случаев (1 тыс. 106 по данным на 25 сентября). В целом постепенный рост заболеваемости наблюдается почти во всех крупных городах, о чем и предупреждали эпидемиологи.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 805 пациентов. Впереди по числу смертей Москва, в столице за сутки скончались 59 человек, в Петербурге - 56, в Свердловской области - 38.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 420 тыс. 913 случаев коронавирусной инфекции, 203,9 тыс. умерших и 6 млн 604 тыс. 604 выписанных, в том числе 13 тыс. 671 пациент выписан за последние сутки, из них 1 тыс. 213 в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 189,8 млн тестов на COVID-19, из них 509 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 256 тыс. 970 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]