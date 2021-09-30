Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол Ирана в Ереване Аббас Бадахшан Зохури обсудили в четверг вопросы региональной безопасности, сотрудничество в торгово-экономической сфере и перспективы расширения проекта "газ в обмен на электроэнергию", сообщает пресс-служба армянского МИД.

Кроме того, стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере за счет реализации согласованных сторонами конкретных программ, которые позволят увеличить товарооборот до $1 млрд, отметили в пресс-службе.

По информации МИД, в рамках армяно-иранского энергетического сотрудничества были обсуждены перспективы увеличения объемов поставок в рамках проекта "газ в обмен на электроэнергию".

Собеседники также обсудили ситуацию на дороге Герус-Кафан. Мирзоян проинформировал о процессе строительства альтернативной дороги, а также о работах на трассе "Север-Юг".