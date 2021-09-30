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Регион 30.09.2021 20:37

Глава МИД Армении и посол Ирана обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы проекта "газ в обмен на электроэнергию"

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол Ирана в Ереване Аббас Бадахшан Зохури обсудили в четверг вопросы региональной безопасности, сотрудничество в торгово-экономической сфере и перспективы расширения проекта "газ в обмен на электроэнергию", сообщает пресс-служба армянского МИД.

Кроме того, стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере за счет реализации согласованных сторонами конкретных программ, которые позволят увеличить товарооборот до $1 млрд, отметили в пресс-службе.

По информации МИД, в рамках армяно-иранского энергетического сотрудничества были обсуждены перспективы увеличения объемов поставок в рамках проекта "газ в обмен на электроэнергию".

Собеседники также обсудили ситуацию на дороге Герус-Кафан. Мирзоян проинформировал о процессе строительства альтернативной дороги, а также о работах на трассе "Север-Юг".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ИРАН, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]