США в октябре созовут встречу с участием 30 стран для обсуждения проблемы вирусов-вымогателей - Байден

Белый дом позже в октябре созовет встречу с участием нескольких десятков стран, чтобы обсудить усилия по борьбе с угрозой, связанной с вирусами-вымогателями, говорится в имеющемся в распоряжении телеканала CNN заявления президента США Джо Байдена.
"Белый дом созовет встречу 30 стран в этом месяце, чтобы попытаться активизировать глобальные усилия по устранению угрозы, которую вирусы-вымогатели представляют экономической и национальной безопасности", - сказал Байден.
"Угрозы в киберпространстве сказываются на жизни американских семей и компаний", - приводит телеканал слова советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.
По его словам, администрация "продолжит наращивать наши усилия по сдерживанию и срыву кибератак".
За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России.
Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.
Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности важным приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.
Атаки в киберпространстве президент США обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.
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