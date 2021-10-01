Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.10.2021 19:40

США в октябре созовут встречу с участием 30 стран для обсуждения проблемы вирусов-вымогателей - Байден

Белый дом позже в октябре созовет встречу с участием нескольких десятков стран, чтобы обсудить усилия по борьбе с угрозой, связанной с вирусами-вымогателями, говорится в имеющемся в распоряжении телеканала CNN заявления президента США Джо Байдена.

"Белый дом созовет встречу 30 стран в этом месяце, чтобы попытаться активизировать глобальные усилия по устранению угрозы, которую вирусы-вымогатели представляют экономической и национальной безопасности", - сказал Байден.

"Угрозы в киберпространстве сказываются на жизни американских семей и компаний", - приводит телеканал слова советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

По его словам, администрация "продолжит наращивать наши усилия по сдерживанию и срыву кибератак".

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности важным приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

Атаки в киберпространстве президент США обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА, КИБЕРУГРОЗЫ


Похожие новости


Байден в понедельник получит третью дозу прививки от COVID-19 Байден пообещал Пашиняну поддержку в вопросе освобождения армян, находящихся у Азербайджана Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников по НАТО из Афганистана В Белом доме заверяют, что участившийся кашель Байдена - не повод для беспокойства Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]