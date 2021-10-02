В США число жертв коронавируса превысило 700 тысяч

С начала пандемии COVID-19, по данным университета Джонса Хопкинса, в США число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний превысило 700 тыс. человек.

Всего в стране за время пандемии зафиксировано более 43,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Агентство Associated Press (AP), комментируя ситуацию, пишет, что "потребовалось только три с половиной месяца, чтобы в США число смертей, вызванных безудержным распространением дельта-варианта вируса среди непривитых американцев, выросло с 600 тыс. до 700 тыс.".

АР отмечает, что эта цифра "особенно расстраивает руководителей сферы общественного здравоохранения и медицинских работников, действующих на передовой линии", поскольку вакцины от COVID-19 доступны всем желающим и не имеющим противопоказаний американцам уже почти шесть месяцев. В подавляющем большинстве случаев вакцинация защищает от госпитализации и смерти.

По оценкам, 70 млн американцев, имеющих право на вакцинацию, остаются непривитыми, являясь источником распространения инфекции, говорится в сообщении агентства.