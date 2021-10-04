Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 234,8 млн, скончались более 4,8 млн человек - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 234 млн 897 тыс. 787, сообщает сайт американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 801 тыс. 353 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 683 тыс. 48 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 701 тыс. 169.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 813 тыс. 903. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 448 тыс. 817 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 468 тыс. 121 заболевший. Скончались 597 тыс. 948 человек.
За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 298 млн 263 тыс. 307 доз вакцины против коронавируса.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 617,9; а количество случаев на 1 млн человек - 30,242. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 тыс. 159 человек, в Индии - 321, Бразилии - 2 тыс. 788.
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