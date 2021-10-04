Президент Азербайджана: Сержик, кукарекая в Иреване, ты не сможешь сотворить из себя героя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал свое мнение об экс-президенте Армении Серже Саргсяне.

«Как мне недавно сообщили, он (Саргсян – ИФ) где-то соответственно своему уровню использовал грязные выражения об Азербайджане, великом лидере (Гейдаре Алиеве – ИФ). Он (Саргсян – ИФ) и есть первый дезертир (армянской армии – ИФ). Потому что во время войны он пролез в Ханкенди якобы для проведения какой-то работы. Но когда увидел, что азербайджанская армия уже наступает, может взять его за ухо и притащить в Баку, трусливо бежал оттуда как дезертир», - сказал Алиев.

Он отметил, что называет экс-президента Армении Сержиком Саргсяном не потому, что хочет его унизить, а потому, что это его настоящие имя и фамилия. «Эти данные имеются в наших архивах. В его «метрике», то есть свидетельстве о рождении, его комсомольском билете написано: Саргсян Сержик. Позже он переделал это на Саргсян Серж. Будто бы «Серж», как говорится, приемлемое имя», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что всю свою жизнь Саргсян был известен как вор, преступник, фальсификатор, изменник, предатель, дезертир. «О воровстве Сержика в Армении известно всем. Сегодня находившиеся в сговоре с ним «герои войны» либо арестованы, либо отправились в ад. Правая рука Сержика - "генерал", продававший тушенку и уже горящий в аду, демонстрирует истинное лицо армянской армии и Сержика. Каких слов заслуживает генерал, продающий во время войны тушенку? Военный преступник, являвшийся правой рукой Сержика, занимавший во время войны должность министра обороны, недавно был арестован в Армении за хищения. Приобретал неисправное оружие, а деньги клал себе в карман. У нас достаточно информации о том, чем они занимались и до и во время войны», - подчеркнул президент.

«Я называю его предателем, и это – не оскорбление. Он предавал на каждом шагу. Во-первых, - вскормивший его азербайджанский народ. Во-вторых, первого секретаря бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Кеворкова, чьим адъютантом был и кому носил папки. Это имеется и в его автобиографии, может, стер, но в наших архивах имеется, потому что назначение его на должности проходило через Баку. В наших архивах сохранилось все. Сержик Саргсян официально занимал должность помощника Бориса Кеворкова, а фактически выполнял функции слуги, готовил для него шашлыки и организовывал его посиделки во время отдыха. А что произошло потом? Как только началось сепаратистское движение, Сержик предал Кеворкова. Это – второе предательство», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что третье предательство Саргсяна было направлено против его руководителя – Роберта Кочаряна. «Сегодня в Армении это известно всем. Именно Кочарян протаскивал Сержика на должности. Назначил его на все должности. Именно он насильно добился его назначения и на должность президента. Хотя армянский народ ненавидел Сержика. Что произошло потом? Не прошло и года, как он забыл о Кочаряне, даже на звонки его не отвечал. Посмотрите, какая низкая натура у этого элемента», - отметил он.

Президент Азербайджана добавил, что анализ войны еще раз показывает, что именно Сержик Саргсян и такие, как он, проиграли войну. «Сегодня он хочет переложить это поражение на Пашиняна. Якобы виновен Пашинян. Пашинян пришел к власти в 2018 году. Мог ли он всего за два года создать армию? Или же мог ли развалить «мощную», «сильную армию»? Эту армию создал Сержик. Он являлся министром обороны в Армении. Был премьер-министром Армении. Являлся руководителем Администрации Президента, руководителем Министерства безопасности. В течение 10 лет был президентом. Если не Сержик создал эту армию, то кто же? Уничтожив эту армию, мы уничтожили Сержика и подобных ему элементов. Пусть он не перекладывает это поражение на Пашиняна. Что натворил Пашинян, это другой вопрос. Но мы одержали победу над Сержиком, поставили его на колени, сломали ему хребет. Он и созданная им армия встали на колени перед нами. Сегодня я нахожусь здесь, как Верховный главнокомандующий нахожусь на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Если Сержику хватит мужества, пусть появится здесь», - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Саргсян говорит о мужестве, говорит о мужестве на Кавказе. «Во-первых, его нация не имеет никакого отношения к Кавказу. Они пришлые, откуда пришли, всем хорошо известно. Во-вторых, если ты говоришь о мужестве, то приди сюда как мужчина. Я вот стою здесь. Стою в Суговушане, который ты называл «Мадагиз». Если ты мужчина, появись здесь. А то, кукарекая там, в Иреване, ты не сможешь сотворить из себя героя. Однажды я уже сказал, пусть выбросит на помойку железяки, которые носит на груди. Они не стоят и ломаного гроша. Лучше всего его наказал армянский народ, скинув пинком в 2018 году с должности», - отметил он.

Алиев заявил, что Саргсян сфальсифицировал выборы в 2018 году. «Соучастником этого преступления является Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, так как они, войдя в сговор с Сержиком, - не знаю, на какой основе они сговорились, но догадываюсь, - признали его победу. Этого человека массово высмеивают в Армении, над ним издеваются, его ненавидят. На выборах он присваивает более 50% голосов, назначает себя премьер-министром, а ОБСЕ закрывает на это глаза и соглашается с этим. Вот два фальсификатора – БДИПЧ ОБСЕ, которое всегда недолюбливает Азербайджан, и Сержик. Что произошло потом? Армянский народ поднялся. Армянский народ поднялся и пинком выкинул его на улицу», - подчеркнул азербайджанский лидер.

«Ему очень дорого обойдется сидеть сейчас в Иреване и, открыв свой грязный рот, говорить о моем отце. Мы чуть было не поймали его за уши. Он откуда-то узнал, услышал и бежал из Ханкенди в Иреван. На проведенных недавно выборах он не смог набрать и пяти процентов голосов. Посмотрите, как армянский народ ненавидит это существо, что отдал больше голосов власти, считающейся виновной в войне, чем ему. Поэтому еще раз говорю: я здесь, в Суговушане, в Шуше, в Гадруте, в Ходжавенде, всюду. А где вы?! В аду вместе с проклятым статусом. Вот и все. Говоря об этом, я не только отвечаю пропахшему нафталином элементу, который, открыв свой грязный рот, говорит абсурдные вещи. Я обращаюсь к таким, как он, в Армении, ко всем, кто живет реваншистскими чувствами, - возьмитесь за ум», - заявил президент Азербайджана.

Н.Аббасова, А.Азизов