"Союз" со съемочной группой на борту успешно пристыковался к МКС в ручном режиме

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" со съемочной группой первого фильма в космосе долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней в ручном режиме, трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

ТПК "Союз МС-19" причалил к модулю "Рассвет" в 16:22, стартовав в 12:55 с космодрома Байконур. Таким образом, время его полета к МКС составило 3 часа и 27 минут. Полет продлился на десять минут больше запланированного срока из-за отказа системы автоматической стыковки. Космонавт Антон Шкаплеров произвел стыковку в ручном режиме.

На борту корабля "Союз МС-19" съемочная группа проекта "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого в истории художественного фильма в космосе.

По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что американская съемочная группа во главе с кинорежиссером Дагом Лайманом обсуждала с российской стороной возможности по обеспечению съемок фильма в космосе. Сообщалось, что с режиссером должен был лететь голливудский актер Том Круз.

14 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", бюджетные деньги на них тратиться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

В связи с пандемией коронавируса были введены повышенные меры безопасности при подготовке к отправке экипажей на МКС. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Кроме этого, была отменена часть мероприятий, ограничено участие СМИ, а пресс-конференции экипажей проходили в онлайн-режиме.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что на объектах "Роскосмоса" был введен особый противоэпидемический режим, благодаря которому "за период эпидемии не было допущено инфекционных вспышек".

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.