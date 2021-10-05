Хорватия отменила ПЦР-тесты для переболевших и вакцинированных туристов

Хорватия упростила правила въезда для россиян, которые сделали прививку от коронавируса или переболели им: приезжающим больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед поездкой в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на хорватский офис по туризму в РФ.

"С 1 октября для россиян, привитых или переболевших COVID-19, отменяется требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-теста или теста на антигены до отправления в Хорватию. Для въезда в Хорватию путешественникам понадобятся сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе с портала госуслуг", - рассказали в ассоциации.

Среди российских вакцин в Хорватии признается только "Спутник V". Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке и не старше 365 дней с момента получения двух доз. Туристам, привитыми другими российскими вакцинами, придется делать ПЦР- или антиген-тест до отъезда или проходить самоизоляцию (10 дней) и тестирование в Хорватии за свой счет.

Как отметили в АТОР, тестирование перед поездкой в Хорватию сохраняется для российских путешественников, не прошедших вакцинацию или не болевших коронавирусом. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до поездки. От тестирования освобождены дети до 12 лет.

Ранее для въезда в Хорватию всем приезжающим было нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, или же результат экспресс-теста на антигены, взятого не ранее чем за 48 часов до въезда.

Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле, а также заполнить перед вылетом специальную форму entercroatia.mup.hr на сайте министерства туризма Хорватии.

Виза в Хорватию нужна, ее можно оформить как в визовом центре и посольстве в Москве, так и в регионах.

Из Москвы еженедельно выполняется несколько регулярных рейсов в столицу Хорватии Загреб, а также в Сплит, Дубровник и Пулу.