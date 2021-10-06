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Экология 06.10.2021 12:38

Власти Азербайджана планируют улучшить законодательство по вопросам реагирования на изменение климата

Правительство Азербайджана завершает работу над усовершенствованием законодательства по вопросам, связанным с изменением климата и партнерства с частным сектором в этом направлении, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Привлечение международных инвесторов и донорских организаций к борьбе с изменением климата, расширение партнерских отношений с международными организациями и отдельными странами, выполнение обязательств, вытекают из повестки дня 2030 года, включая дальнейшее укрепление экономического, социального и экологического потенциала страны. Важно присоединиться к процессу и поднять уровень партнерства с частным сектором, о чем свидетельствует самая передовая мировая практика. Этот момент отражен в повестке дня Третьей Международной конференции по финансированию развития, прошедшей в Аддис-Абебе», - сказал Джаббаров в среду на мероприятии «Финансирование устойчивого развития: устойчивое и экологичное восстановление после пандемии COVID-19».

По словам министра, в ближайшее время соответствующие законодательные инициативы будут представлены президенту Азербайджана. «Процесс согласования этого документа в правительстве находится на стадии завершения», - добавил Джаббаров.

Х.Насирзаде

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Тэги: КЛИМАТ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]