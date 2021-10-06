Власти Азербайджана планируют улучшить законодательство по вопросам реагирования на изменение климата

Правительство Азербайджана завершает работу над усовершенствованием законодательства по вопросам, связанным с изменением климата и партнерства с частным сектором в этом направлении, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Привлечение международных инвесторов и донорских организаций к борьбе с изменением климата, расширение партнерских отношений с международными организациями и отдельными странами, выполнение обязательств, вытекают из повестки дня 2030 года, включая дальнейшее укрепление экономического, социального и экологического потенциала страны. Важно присоединиться к процессу и поднять уровень партнерства с частным сектором, о чем свидетельствует самая передовая мировая практика. Этот момент отражен в повестке дня Третьей Международной конференции по финансированию развития, прошедшей в Аддис-Абебе», - сказал Джаббаров в среду на мероприятии «Финансирование устойчивого развития: устойчивое и экологичное восстановление после пандемии COVID-19».
По словам министра, в ближайшее время соответствующие законодательные инициативы будут представлены президенту Азербайджана. «Процесс согласования этого документа в правительстве находится на стадии завершения», - добавил Джаббаров.
Х.Насирзаде
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