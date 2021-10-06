Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer

Контракт на поставку вакцины от коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в Казахстан подписан, поступление 4 млн доз препарата ожидается в IV квартале текущего года, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.
"Мы подписали финальный контракт (по поставке вакцины Pfizer - ИФ-К), есть определенные процедуры. Порядка 4 млн доз планируется поставить, поставка ожидается в ближайшее время, я думаю, что в четвертом квартале мы получим", - сообщил Цой на пресс-конференции в Нур-Султане в среду.
В сентябре вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане.
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