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Здравоохранение 06.10.2021 18:34

Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer

Контракт на поставку вакцины от коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в Казахстан подписан, поступление 4 млн доз препарата ожидается в IV квартале текущего года, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"Мы подписали финальный контракт (по поставке вакцины Pfizer - ИФ-К), есть определенные процедуры. Порядка 4 млн доз планируется поставить, поставка ожидается в ближайшее время, я думаю, что в четвертом квартале мы получим", - сообщил Цой на пресс-конференции в Нур-Султане в среду.

В сентябре вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]