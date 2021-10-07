В Южной Корее второй день подряд выявляют более 2 тыс. случаев COVID-19

В Южной Корее второй день подряд выявляют более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг корейские СМИ со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
В четверг в Южной Корее выявили 2 427 новых случаев заражения коронавирусом. За день до этого в стране зафиксировали 2 028 новых случаев.
Ранее сообщалось о росте числа заражений после национального праздника Чхусок, который прошел 21 сентября. С 26 сентября число случаев почти каждый день превышало 2 тыс. В понедельник и вторник на этой неделе количество новых случаев немного уменьшилось, однако сейчас оно снова начало расти.
Органы здравоохранения Кореи продолжают следить за ситуацией ввиду скорого национального праздника День хангыля, в который так же, как и в Чхусок, жители страны получат дополнительный выходной. Власти продлили еще на две недели жесткие правила социального дистанцирования в Сеуле, где проживает около половины населения Кореи.
День хангыля - праздник корейской письменности хангыль, который отмечается 9 октября. Чхусок является одним из крупнейших национальных праздников страны. Во время праздника семьи проводят ритуалы и благодарят своих предков, посещая их могилы.
За весь период пандемии в Южной Корее было выявлено более 325 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2,5 смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили около 55,5% населения.
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