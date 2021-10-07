Штамм "дельта" коронавируса доминирует в РФ, его распространённость достигла почти 100%, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Геннадий Акимкин.

"Генетическая линия "дельта" является доминирующей на территории РФ, ее доля среди всех выявленных геноварианов составляет 98-100%", - сообщил Акимкин в четверг на конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы"

Он напомнил, что за время распространения пандемии коронавируса в РФ, помимо классического "уханьского" штамма и штамма "дельта" были выявлены британский вариант "альфа", южноафриканский "бета", бразильский вариант "гамма", но они не получили широкого распространения.

"Варианты "лямбда" и "мю" не обнаружены на территории РФ", - добавил Акимкин. Оба эти варианта COVID-19 впервые были обнаружены в Южной Америке.

Ранее в четверг ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин заявил на форуме OptnBio-2021 в наукограде Кольцово в Новосибирской области, что доминирующий в мире дельта-вариант коронавируса SARS-CoV-2 достаточно стабилен и ему трудно стать более патогенным.

"Несомненно, он представляет собой островок устойчивости, вопрос только в том, сменится ли этот островок другим. (...) Может возникнуть новый вариант "дельты", может возникнуть новый вариант какого-то другого типа. Но вполне возможно, что этот вариант ("дельта" - ИФ) окажется последним", - сказал ученый.

Он отметил, что "адаптивный ландшафт любого организма, в том числе вируса, очень сложен. "Чем более он (вирус - ИФ) адаптирован к популяции хозяина, тем труднее ему подниматься выше", - сказал он.

С практической точки зрения, сказал Кунин, эволюционных путей для повышения заразности и патогенности дельта-варианта становится меньше, при этом на ситуацию влияет вакцинация.