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Здравоохранение 08.10.2021 11:16

На Украине третий день подряд растет число выявленных за сутки случаев коронавируса: зафиксировано 16 362 новых случая заболевания - Минздрав

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 16 362 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 4 720 человек, 241 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 553, медработников - 431). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3 526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4 720 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 7 октября 2021 на Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случая заболевания COVID-19, 5 октября было выявлено 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 514 005 человек, выздоровели 2 282 482 человека, летальных случаев - 58 081.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]