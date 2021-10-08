На Украине третий день подряд растет число выявленных за сутки случаев коронавируса: зафиксировано 16 362 новых случая заболевания - Минздрав

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 16 362 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 4 720 человек, 241 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 553, медработников - 431). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3 526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4 720 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 7 октября 2021 на Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случая заболевания COVID-19, 5 октября было выявлено 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 514 005 человек, выздоровели 2 282 482 человека, летальных случаев - 58 081.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.