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Здравоохранение 09.10.2021 09:35

Суточная заболеваемость COVID-19 на Украине снизилась

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 15 тыс. 908 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 тыс. 364 человека, 250 скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"За сутки 8 октября в Украине зафиксировано 15 тыс. 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 477, медработников - 298). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3 тыс. 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 тыс. 364 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 8 октября было зафиксировано 16 тыс. 362 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 млн 529,913 тыс. человек, выздоровели 2 млн 287,846 тыс. человек, летальных случаев - 58 тыс. 331.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 310), Днепропетровской (1 тыс. 291), Львовской (1 тыс. 177), Донецкой (1 тыс. 080) и Харьковской (984) областях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]