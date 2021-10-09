Суточная заболеваемость COVID-19 на Украине снизилась

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 15 тыс. 908 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 тыс. 364 человека, 250 скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"За сутки 8 октября в Украине зафиксировано 15 тыс. 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 477, медработников - 298). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3 тыс. 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 тыс. 364 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 8 октября было зафиксировано 16 тыс. 362 новых случая заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 млн 529,913 тыс. человек, выздоровели 2 млн 287,846 тыс. человек, летальных случаев - 58 тыс. 331.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 310), Днепропетровской (1 тыс. 291), Львовской (1 тыс. 177), Донецкой (1 тыс. 080) и Харьковской (984) областях.
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