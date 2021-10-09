Россия приблизилась к максимальному за пандемию числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 29,3 тыс. человек

В России за сутки зафиксировано 29 тыс. 362 новых случая коронавируса, умерли 968 пациентов, это новый антирекорд, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 362 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2,6 тыс. (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба в субботу.

За минувшие сутки число новых выявлений COVID-19 увеличилось сразу на 2 тыс. 116, накануне сообщалось о 27 тыс. 246 заражениях. Значения субботы практически приблизились к максимальным за пандемию 29 тыс. 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.

В Москве за сутки также отмечен скачок заболеваемости - с 4 тыс. 594 выявлений в пятницу до 6 тыс. 001 случая в субботу. Это максимальное число заражений с 9 июля.

Прирост заболеваемости отмечен в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 717 (2 тыс. 501 по данным на 8 октября), в Московской области - 1 тыс. 689 случаев (1 тыс. 490 накануне).

Помимо этого, в РФ в субботу зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов: за сутки скончались 968 пациентов, что является новым максимальным значением за пандемию. В пятницу сообщалось о 936 скончавшихся.

Больше всего смертей в Москве - 70, в Петербурге - 61, в Свердловской области - 48.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 746 тыс. 718 случаев коронавирусной инфекции, 215 тыс. 453 умерших и 6 млн 840 тыс. 845 выписанных, в том числе 21 тыс. 049 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 211 в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 196,2 млн тестов на COVID-19, из них 584 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 421 тыс. 175 человек.