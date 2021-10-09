Россия приблизилась к максимальному за пандемию числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 29,3 тыс. человек

В России за сутки зафиксировано 29 тыс. 362 новых случая коронавируса, умерли 968 пациентов, это новый антирекорд, сообщает оперштаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 362 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2,6 тыс. (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба в субботу.
За минувшие сутки число новых выявлений COVID-19 увеличилось сразу на 2 тыс. 116, накануне сообщалось о 27 тыс. 246 заражениях. Значения субботы практически приблизились к максимальным за пандемию 29 тыс. 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.
В Москве за сутки также отмечен скачок заболеваемости - с 4 тыс. 594 выявлений в пятницу до 6 тыс. 001 случая в субботу. Это максимальное число заражений с 9 июля.
Прирост заболеваемости отмечен в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 717 (2 тыс. 501 по данным на 8 октября), в Московской области - 1 тыс. 689 случаев (1 тыс. 490 накануне).
Помимо этого, в РФ в субботу зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов: за сутки скончались 968 пациентов, что является новым максимальным значением за пандемию. В пятницу сообщалось о 936 скончавшихся.
Больше всего смертей в Москве - 70, в Петербурге - 61, в Свердловской области - 48.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 746 тыс. 718 случаев коронавирусной инфекции, 215 тыс. 453 умерших и 6 млн 840 тыс. 845 выписанных, в том числе 21 тыс. 049 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 211 в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 196,2 млн тестов на COVID-19, из них 584 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 421 тыс. 175 человек.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией в Батуми
В Тбилиси опровергают информацию о готовности к переговорам в формате «3+3»
Сопредседатели МГ ОБСЕ готовы обсудить условия и детали встречи президента Азербайджана и премьера Армении
Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 12%, почти две трети поставок пришлось на РФ
Прокачка нефти по системе Транснефти за 9 мес. снизилась на 0,8% - до 332,1 млн т, в III кв. выросла на 8,4%, до 114,5 млн т
Запуск I этапа перевалочного хаба "НОВАТЭКа" в Мурманске планируется в конце 2022г
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Водолазы обследуют затонувшее в Белом море судно "Фаворит" в поисках пропавших моряков
В Бразилии на фоне снижения смертности от COVID-19 обсуждают проведение новогоднего карнавала
Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии