Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП

Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
"В Сочи в субботу вечером произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине", - рассказал собеседник агентства.
По его данным, во втором автомобиле-участнике ДТП находились три человека. "Один из них погиб на месте, второй - скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии", - проинформировал источник.
В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи "Интерфаксу" сообщили, что в субботу около 22:00в Сочи действительно произошло столкновение двух иномарок, однако не уточнили, кто находился в автомобилях.
"В результате ДТП погибла девушка-пассажир автомобиля Voklswagen. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказал собеседник агентства.
В Instagram-аккаунте Собчак последнее обновление было в воскресенье несколько часов назад. В записи нет ни слова о ДТП, но телеведущая опубликовала три правила, "чтобы быть счастливой".
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