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Происшествия 10.10.2021 14:48

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП

Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"В Сочи в субботу вечером произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, во втором автомобиле-участнике ДТП находились три человека. "Один из них погиб на месте, второй - скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии", - проинформировал источник.

В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи "Интерфаксу" сообщили, что в субботу около 22:00в Сочи действительно произошло столкновение двух иномарок, однако не уточнили, кто находился в автомобилях.

"В результате ДТП погибла девушка-пассажир автомобиля Voklswagen. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказал собеседник агентства.

В Instagram-аккаунте Собчак последнее обновление было в воскресенье несколько часов назад. В записи нет ни слова о ДТП, но телеведущая опубликовала три правила, "чтобы быть счастливой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]