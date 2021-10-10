Правительство Индии разрешило фармкомпании Hetero Biopharma Limited экспортировать 4 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" местного производства в Россию, сообщила в воскресенье газета The Times of India.

По информации источников издания, индийские власти разрешили компании направить в Россию 40 лакхов, или 4 млн доз производимой ею вакцины "Спутник Лайт", так как препарат все ещене был одобрен для использования в Индии.

Таким образом, "Спутник Лайт" станет первой вакциной от коронавируса, экспортируемой из Индии, прокомментировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своем Twitter.

Ранее РФПИсообщил о выпуске тестовых партий "Спутника V" индийскими фармацевтическими компаниями Morepen Laboratories и Panacea Biotec. Они должны пройти контроль качества в центре им. Гамалеи.

РФПИ также заключил соглашения о производстве вакцины с рядом других фармацевтических компаний Индии: Gland Pharma, Hetero Biopharma, Stelis Biopharma, Virchow Biotech, которые позволяют выпускать в Индии ежегодно более 850 млн доз вакцины "Спутник V".

Производство "Спутника V" крупнейшим мировым производителем вакцин Serum Institute of India (SII) должно начаться в сентябре, сообщала пресс-служба фонда.

"Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа rАd26), также уже одобренной в Египте феврале этого года в рамках ускоренной процедуры.

"Спутник V" был одобрен регулятором Индии для экстренного применения 12 апреля. В настоящий момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.