Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на Украине

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 832 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
"За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 863, медработников - 78). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2 053 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября - о 15 908, 8 октября - о 16 362, 7 октября - о 15 125, 6 октября - о 12 662, 5 октября - о 9 846, 4 октября - о 4 821, 3 октября - о 7 967.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 550 089 человек, выздоровели 2 292 480 человек, летальных случаев - 58 700.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
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