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Здравоохранение 11.10.2021 10:36

Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на Украине

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 832 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 863, медработников - 78). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2 053 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября - о 15 908, 8 октября - о 16 362, 7 октября - о 15 125, 6 октября - о 12 662, 5 октября - о 9 846, 4 октября - о 4 821, 3 октября - о 7 967.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 550 089 человек, выздоровели 2 292 480 человек, летальных случаев - 58 700.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]