Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 237 млн 860 тыс. 699, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 851 тыс. 749 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 44 млн 339 тыс. 764 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 713 тыс. 228.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 971 тыс. 607. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 450 тыс. 782 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 млн 575 тыс. 820 заболевший, из них скончались 601 тыс. 11 человек.
За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд 46 млн доз вакцины против коронавируса.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 624,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 200 человек, в Индии - 323, Бразилии - 2 тыс. 802.
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